Europejskie siły rozjemcze. Pomysł na skuteczne powstrzymanie Rosji

Wątpliwości co do takiej formuły sił rozjemczych wyrażają amerykańscy komentatorzy. Jak zauważa Steven Erlanger z "The New York Timesa", "bez amerykańskiego zaangażowania w taką operację - z amerykańską osłoną lotniczą, obroną powietrzną i danymi wywiadowczymi - siły europejskie byłyby narażone na poważne ryzyko".