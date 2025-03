Niemiecki dziennik krytykuje Polskę. Pisze o wycofaniu się z umowy

W tekście nawiązano także do wycofania się Litwy z konwencji o zakazie użycia amunicji kasetowej (tamtejszy parlament przegłosował to w 2024 r.). W kontekście Konwencji Ottawskiej podkreślono natomiast, że nie dotyczy ona min przeciwpancernych, które posiada m.in. Polska.

"Zrozumiałe jest, że kraje te mocniej obawiają się o swoje bezpieczeństwem niż inni członkowie NATO, którzy są daleko od Rosji. Nie jest jednak jasne, do czego Litwa chce używać bomb kasetowych" – napisała korespondentka "Sueddeutsche Zeitung" Viktoria Grossmann.

Miny przeciwpiechotne zostały określone jako "straszliwa broń", której nie powinno stosować się we współczesnym świecie. Zdaniem korespondentki niemieckiego dziennika nie są konieczne do tego, aby skutecznie bronić się przed Rosją, a plany powrotu do korzystania z nich przez Polskę i kraje bałtyckie zrzucono na względy polityczne.