Niemcy wycofują śmigłowce szturmowe Tiger. Będą niszczyć czołgi inaczej niż Polska

Niemcy zamierzają wycofać ze służby wszystkie z eksploatowanych obecnie 51 śmigłowców uderzeniowych Eurocopter Tiger (w niemieckiej wersji UHT). Warto zauważyć, że Niemcy przyspieszają rezygnację z Tigerów – gdy wcześniej planowali wycofać je do 2038 roku, obecnie chcą użytkować ten sprzęt tylko do roku 2032.

Jednym z powodów jest niska gotowość operacyjna śmigłowców, szacowana na zaledwie około 20 proc. Za nieopłacalne uznano także dalsze modernizowanie posiadanych maszyn. Następcami niemieckich Tigerów będą lekkie śmigłowce H145M , z których część zostanie przystosowana do przenoszenia uzbrojenia.

Eurocopter Tiger (Tigre) to europejski śmigłowiec szturmowy, zbudowany wspólnym wysiłkiem Niemiec, Francji i Hiszpanii. Maszynę zaprojektowano w latach 80. jako śmigłowiec przeznaczony do walki z czołgami .

Zmieniająca się sytuacja międzynarodowa doprowadziła do ewolucji projektu – z maszyny uderzeniowej Tiger stał się śmigłowcem wielozadaniowym, zdolnym do zadań szturmowych, ale także do rozpoznania, wsparcia jednostek naziemnych czy eskortowania innych śmigłowców.