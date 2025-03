"Tajemnicze obiekty" na niebie. Tym razem nie chodzi o kosmiczne skały

W czwartek, 20 marca mieszkańcy Berlina oraz zachodniej Polski mogli zaobserwować na niebie ślady, które przypominały "tajemnicze obiekty spadające z nieba". O sprawie poinformował Karol Wójcik z kanału "Z głową w gwiazdach", który wyjaśnił z czym mamy do czynienia.

Kilka długich, jasnych śladów na niebie na pierwszy rzut oka wygląda, jak resztki kosmicznej rakiety, satelity lub kosmicznej skały. Po tym, jak jeszcze niedawno z nieba na Polskę spadły resztki rakiety Falcon-9 SpaceX czy kawałki przelatującego bolida, jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na to, co dzieje się ponad naszymi głowami. Dlatego, gdy mieszkańcy zachodniej Polski zauważyli dziwne zjawisko na niebie, napisali do Karola Wójcika, popularyzatora astronomii z profilu "Z głową w gwiazdach", z prośbą o wyjaśnienie.

To nie spadające obiekty, a ślady... tankowania samolotów

"Dostaje od Was dziś sporo zapytań 'o tajemnicze obiekty spadające z nieba', które obserwowano rano nad Berlinem i zachodnią częścią Polski. Spokojnie, nic nie spada!" - napisał na Facebooku. Jak dodaje, to samolot Boeing KC-135R Stratotanker, najprawdopodobniej w obstawie myśliwców.

Amerykański gigant nad Polską

Obecnie KC-135 Stratotanker lata wysoko ponad głowami, na wysokości Piły. Pomaga zatankować myśliwcom w powietrzu. Na Flightradarze wygląda to tak:

KC-135 Stratotanker nad Polską, 20.03.2025 © Flightradar24

KC-135 Stratotanker to specjalistyczny samolot klasyfikowany jako powietrzny tankowiec. Został opracowany na bazie modelu Boeing 367-80 i służy Amerykanom już od 1957 r. Przez lata doczekał się też wdrożenia do służby w kilku innych krajach, w tym m.in. we Francji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Powietrzny tankowiec tylko z trzyosobową załogą

Imponujące są jego rozmiary: długość przekracza 41 metrów, rozpiętość wynosi około 39 metrów, a wysokość to 12,7 metra. Masa startowa sięga 146 tysięcy kilogramów, a na pokładzie może pomieścić do 118 tysięcy litrów paliwa. Mimo to, załoga składa się jedynie z trzech osób: dwóch pilotów i operatora przewodu paliwowego.

KC-135 Stratotanker, zdjęcie ilustracyjne © wikipedia

KC-135 Stratotanker napędzany jest przez cztery silniki turbowentylatorowe CFM International CFM56, co pozwala mu osiągać prędkość do 933 km/h i operować na wysokości do 15 tysięcy metrów. Samoloty te są kluczowym elementem sił powietrznych NATO, umożliwiając tankowanie w locie myśliwców, bombowców i innych maszyn, w tym AWACS-ów (samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli prowadzących zwiad powietrzny), co zwiększa efektywność operacyjną w sytuacjach konfliktowych.

Amanda Grzmiel, dziennikarka Wirtualnej Polski