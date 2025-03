Kosmos jak "Dziki Zachód"? Przepisy nie nadążają za prywatnymi misjami

Dziś to prywatne firmy odgrywają kluczową rolę, co wymaga aktualizacji przepisów, aby zapobiec przekształceniu go w rodzaj "dzikiego zachodu", gdzie miliarderzy technologiczni i należące do nich firmy mogą robić, co im się podoba, z niewielką lub żadną odpowiedzialnością, konsekwencjami czy szacunkiem dla dobra publicznego.