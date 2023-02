Koniec atomowego odprężenia. Putin ogłasza odejście od porozumień programu New START

W czasie, gdy prezydent USA Joe Biden odwiedzał Polskę i Ukrainę, Władimir Putin wygłosił do swoich poddanych orędzie o stanie państwa. Jednym z jego wątków była zapowiedź rezygnacji Rosji z udziału w programie rozbrojeniowym New START. To porozumie, ograniczające budowę broni atomowej.