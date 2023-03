Na prośbę prezydenta Łukaszenki Rosja rozmieści na Białorusi broń jądrową – taką deklarację złożył 25 marca w telewizji Rossija-24 Władimir Putin. Wraz z taktyczną bronią jądrową Białoruś ma otrzymać środki do jej przenoszenia w postaci systemu rakietowego Iskander-M .

Wzmocnieniem atomowego arsenału ma być także 10 białoruskich samolotów, dostosowanych do przenoszenia broni jądrowej. Bardzo nietypowy wydaje się przy tym wybór konstrukcji, która ma otrzymać takie zdolności. Jako przyszły nośnik taktycznej broni jądrowej wskazano bowiem samoloty szturmowe Su-25 .

To samoloty pola walki, przeznaczone do bezpośredniego wsparcia walczących oddziałów, a nie maszyny zdolne do przenikania w głąb terytorium przeciwnika i wykonywania misji uderzeniowych.