Unikalny radziecki czołg powołany do życia. Może przetrwać wybuch jądrowy

Rosjanie postanowili powołać do życia Obiekt 279, radziecki eksperymentalny czołg, którego prototyp powstał pod koniec 1959 roku. Jak donosi The War Zone, 66-tonowa maszyna, wyposażona w cztery zestawy gąsienic do tej pory znajdowała się w Muzeum Czołgów w Kubince pod Moskwą. Rosja zdecydowała jednak, że czołg zaprojektowany, aby przetrwać wybuch jądrowy, należy doprowadzić do stanu używalności.