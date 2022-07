Rosyjski Su-34 zestrzelony. Trafił go "przyjacielski ogień"

Z informacji przekazywanych przez ukraińskie serwisy informacyjne, w tym przez Militarnyj oraz MilitaryAviation.in.UA wynika, że rosyjski Su-34 został najprawdopodobniej zestrzelony przez Rosjan w nocy z 17 na 18 lipca. Oznacza to, że trafił go tzw. "przyjacielski ogień". Jest to termin stosowany odnośnie przypadkowego ostrzału własnych bądź sojuszniczych sił i sprzętu wojskowego. Serwis InformNapalm podaje, że na lokalnych grupach w mediach społecznościowych pojawiają się prośby od okupantów o usunięcie i nierozpowszechnianie nagrania, ponieważ jest to "ich samolot". Szczątki Su-34 zostały nagrane przez mieszkającą w pobliżu osobę.