BMP‑3 Sinica. Rosjanie chcą zmienić Ukrainę w poligon dla robotów

Rosjanie to prekursorzy wykorzystania zdalnie sterowanych pojazdów pancernych. Jeszcze w czasie II wojny światowej stosowali – bez większych sukcesów – teletanki , czyli czołgi przebudowane tak, aby ich podstawowymi funkcjami można było sterować drogą radiową.

Swoją aktualną formę w postaci wieży Sinica na podwoziu BMP-3 pojazd otrzymał pięć lat później, gdy pokazano go podczas targów Armija-2022 .

W wieży zastosowano to samo bardzo silne uzbrojenie, co w podstawowej wersji BMP-3 z wieżą Bachcza-U : 100-mm armatę, będącą zarazem wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych, zasilaną przez automat ładowania z zapasem 22 pocisków. Cztery spośród nich są kierowanymi pociskami przeciwpancernymi systemu 9M117 Bastion .

Mogą to robić z jego wnętrza, ale także – dzięki przenośnej konsoli – pozostając na zewnątrz, gdy BMP-3 Sinica działa jak pojazd bezzałogowy .

Tak skonfigurowany sprzęt ma – według Rosjan – służyć m.in. do działań rozpoznawczych czy walki w warunkach szczególnego zagrożenia, a także do poprzedzania kolumn załogowych pojazdów. Po serii testów prowadzonych na rosyjskich poligonach pojazdy BMP-3 Sinica mają trafić do Ukrainy, gdzie dalsze próby będą prowadzone w warunkach frontowych.