SW-21 na Armija-2022. Modułowy karabin snajperski pod zachodnią amunicję

Opisywaliśmy już rosyjską wpadkę w postaci robopsa pochodzącego z AliExpress, a teraz przyszła pora na karabin snajperki, który z prawdziwą modułowością ma niewiele wspólnego. SW-21 to konstrukcja pozwalająca strzelać wyłącznie rosyjską amunicją kal. 7,62x54R mm lub zachodnią 7,62x51 mm NATO (.308 Winchester). Nie mamy tutaj konstrukcji zdolnej do wykorzystywania dwóch lub trzech bardzo różnych kalibrów jak ma to miejsce choćby w niemieckim DSR1 czy fińskim Sako TRG M10.