Zbudowali to na pustyni. Rakieta trafiła w "dziesiątkę"

Cele-atrapy poruszają się po szynach, ale są kilkukrotnie mniejsze od prawdziwych jednostek. Defense Express zauważa, że obiekt, w który Chińczycy uderzyli rakietą DF-21D, ma długość ok. 80 m. Oznacza to, że atrapa jest przynajmniej dwa razy mniejsza niż niszczyciele rakietowe klasy Arleigh Burke. Mniejszy cel w istocie jest jednak lepszym sprawdzianem dla pocisku. Ten bowiem musi być o wiele bardziej celny, aby trafić w jednostkę.

Wspomniana rakieta DF-21D, której Chińczycy najprawdopodobniej użyli do testu na pustyni Takla Makan, to dwustopniowy balistyczny pocisk przeciwokrętowy, który do napędu wykorzystuje paliwo stałe, natomiast do służby trafił w 2006 r.