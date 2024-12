Tak w Rosji kończy unikat na skalę światową. Idzie na "żyletki"

Na nietypowe doniesienia płynące z Rosji zwrócił uwagę ukraiński serwis Militarny. Zwraca on uwagę, że rosyjskie media informują o trwającym demontażu unikalnego w skali światowej samolotu Ił-76PP. Według Irk.rus powołującego się na naocznych świadków, rozpoczął się on w listopadzie 2024 r. na zlecenie rosyjskiego ministerstwa obrony, które jest właścicielem maszyny i potrwa do końca roku.