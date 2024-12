"Kula ognia". Chiński satelita spłonął w ziemskiej atmosferze

Chiński satelita GaoJing 1-02, znany również jako Superview 1-02, niekontrolowanie wszedł w ziemską atmosferę nad Stanami Zjednoczonymi 21 grudnia. Jonathan McDowell, astrofizyk z Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics, cytowany przez portal Live Science, informował, że elementy satelity były zbyt małe, by stanowić zagrożenie - w całości spłonęły w atmosferze, więc możliwości przetrwania jakichkolwiek fragmentów są raczej niewielkie. Ekspert przekazał też, że "satelita jest kosmicznym śmieciem i pozostaje martwy od stycznia 2023 r., więc było to niekontrolowane wejście w atmosferę."