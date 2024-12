Tym Ukraina chce dotrzeć do Moskwy. Prace już trwają

Ukraina rozwija swoją rakietową technologię, koncentrując się na projekcie Trembita, który ma na celu stworzenie rakiety zdolnej do dotarcia do Moskwy. Jak podaje portal The Economist, Trembita to nowoczesna wersja silnika pulsacyjnego, który był używany w niemieckiej bombie Fieseler Fi-103 (V-1) w 1944 r.

Nowa era ukraińskiego przemysłu rakietowego

Podstawowa wersja nowej rakiety ma osiągać prędkość do 400 km/h i docierać na odległość 200 km. Jednocześnie Ukraińcy prowadzą prace nad bardziej zaawansowanym modelem, który będzie mógł dotrzeć do Moskwy. Produkcja seryjna ma ruszyć po zakończeniu testów polowych. The Economist dodaje, że rozwój tego projektu zajął zaledwie półtora roku.

Wyzwania i perspektywy

Ukraińska agencja Unian, zauważa, że Ukraina stawia na rozwój własnego przemysłu zbrojeniowego w obliczu niepewności co do przyszłej pomocy zagranicznej. Dodaje przy tym, że dziś Ukraińcy produkują amunicję m.in. w podziemnych bunkrach, aby chronić ją przed rosyjskimi atakami.

Nie bez znaczenia dla Ukrainy pozostaje też współpraca z zachodnimi partnerami, takimi jak Dania i Wielka Brytania. Dzięki temu przemysł może skalować produkcję. Produkcja rakiet w Ukrainie może być znacznie tańsza niż w Europie Zachodniej.

Przyszłość projektu Trembita

Ukraina potrzebuje co najmniej roku, aby wyprodukować rakiety w ilościach, które mogłyby stanowić realne zagrożenie dla Rosji. Choć wiele szczegółów dotyczących nowej rodziny rakiet Trembita pozostaje obecnie w tajemnicy, znana jest cena pojedynczego egzemplarza. Model z ok. 25-kilogramową głowicą wycenia się na ok. 15 tys. dolarów (ok. 62 tys. złotych), co jest "okazją w świecie rakiet" - czytamy na portalu agencji Unian.