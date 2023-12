Starcie bezzałogowców. Ukraiński dron FPV zniszczył platformę kołową

Sytuacja miała miejsce w rejonie przemysłowym Awdijki, jak podaje ukraiński portal Militarnyi podając dalej film udostępniony przez 110. Brygadę Zmechanizowaną na Telegramie. Obrońcy Ukrainy często dzielą się w internecie swoimi doświadczeniami dotyczącymi walki z najeźdźcami przy użyciu bezzałogowych pojazdów latających . Do ataku użyto drona FPV wyposażonego w ładunek wybuchowy (najpewniej granat), który skutecznie unieszkodliwił elektronicznego rosyjskiego dostawcę. W praktyce jeden dron (latający) zapolował na innego drona (jeżdżącego na kołach), co tylko potęguje pozycję tej broni, jako symbolu nowoczesnej wojny .

Bezzałogowy pojazd Rosjan osadzony na podwoziu kołowym według relacji służył do dostarczania amunicji do walczących drużyn agresora. Podczas takiej właśnie misji został namierzony przez pilota drona ze 110. Brygady Zmechanizowanej i przechwycony na trasie do pozycji zajmowanych przez Rosjan.