Miliony złotych na nowy sprzęt. Polska armia zyska dodatkową ochronę

– Jesteśmy niezwykle wyróżnieni, że w tak ważny dla nas wszystkich dzień podpisujemy umowę. To umowa niezwykle istotna, innowacyjna wręcz. System Force Protection jest systemem ochrony wojska przed atakami obiektów nisko lecących i bezzałogowych, mówił po podpisaniu umowy prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski. - Jesteśmy dumni, że Siły Zbrojne RP po raz kolejny zaufały GRUPIE WB. Zamówienie awangardowych dla Wojska Polskiego bezzałogowych systemów powietrznych, systemów elektronicznych i łączności zwiększy świadomość sytuacyjną i pozwoli na lepsze rozpoznanie zagrożeń - dodał.

Jak wyjaśnia WB Electronics, system Force Protection służy do rozpoznawania i osłony powietrznej rejonów działań dywizjonów HOMAR-K. Tworzy go tuzin kompletów bezzałogowych systemów powietrznych Force Protection składających się z kilkuset FlyEye i X-FRONTER oraz system rozpoznania radioelektronicznego FP-SPECTRE, połączone ze sobą systemem walki TOPAZ .

Oprócz dostawy systemu Force Protection umowa obejmuje również dokompletowanie pojazdów w systemy teleinformatyczne oraz radiostacje pojazdowe i osobiste wraz z rozwiązaniami zwiększającymi zasięg łączności. Będą to również rozwiązania stworzone przez GRUPĘ WB. Kontrakt dotyczy też dostawy specjalistycznego sprzętu i oprogramowania artyleryjskiego typu uniwersalne kalkulatory artyleryjskie UKART-2, oraz pakietu szkoleniowego i logistycznego.

Wyrzutnie Homar-K to nowoczesne systemy artylerii rakietowej, które stanowią połączenie południowokoreańskich wyrzutni K239 Chunmoo z polskimi podwoziami Jelcz P882.57 TS T45 K-MLRS 8×8. System ten jest zdolny do wystrzeliwania różnych typów kierowanych pocisków rakietowych, co zwiększa jego elastyczność na polu walki. Każda wyrzutnia wyposażona jest w dwa zasobniki rakietowe, z których każdy może pomieścić sześć kierowanych rakiet kal. 239 mm o zasięgu 80 km lub jedną kierowaną taktyczną rakietę kal. 607 mm o zasięgu 290 km.