Białoruś reaguje na sytuację na granicy. Polonezy w gotowości bojowej

Jak podaje portal Defense Express białoruskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie z komentarzem dowódcy podziału wyposażonego w systemy Polonez , który przyznał, że jest zdolny do zaatakowania jakiegokolwiek celu w odległości do 300 kilometrów w zaledwie 20 minut.

Białoruskie siły zbrojne są bardziej skansenem broni poradzieckiej , ale znajdują się tam też nieliczne wyjątki. Jednym z nich jest wprowadzony do służby w 2016 roku system Polonez będący nowoczesnym następcą dla radzieckich systemów BM-30 Smiercz .

Jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik Polonez powstał przy współpracy z Chinami od których Białoruś zyskała prawa do licencyjnej produkcji rakiet z rodziny A200. Są to konstrukcje kal. 300 mm wyposażone w tandem nawigacji inercyjnej i satelitarnej, które z zależności od wersji umożliwiają zwalczanie celów na dystansie 200-300 km z kołowym błędem trafienia około 30 metrów.

Stanowią one ogromy progres wobec wcześniejszych systemów niekierowanych i znajdują się w hermetycznych kontenerach startowych. Jednostka ogniowa Poloneza to osiem rakiet. Została ona osadzona na ośmiokołowym podwoziu MZKT-7930 Astrolog. To jednak nie koniec możliwości ponieważ powstał też wariant Polonez-M wyposażony w pocisk balistyczny zawierający większą głowicę bojową o masie 480 kilogramów.