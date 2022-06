Bezzałogowy robot lądowy Type-X. Będzie wspierał czołgistów

Producent zapewnia też, że wieża jest w stanie obsłużyć nawet działka 50 mm oraz nie ma przeciwwskazań co do integracji wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych pokroju np. Spike , MMP , czy Javelina . Te jak widzimy w Ukrainie najczęściej w postaci nagrań z systemów Stugna-P zadają znaczące straty rosyjskiej broni pancernej.

Jest to bezzałogowa modułowa platforma na podwoziu gąsienicowym o masie 12 ton i udźwigu 4100 kg mogąca przenosić albo wspomnianą wieżę RT40 lub podobne pokroju np. Cockerill CPWS II. Możliwe jest też wyposażenie Type-X w zasobnik zawierający dwie sztuki amunicji krążącej (drony samobójcze) Hero-120 z głowicą przeciwpancerną i czasem lotu do jednej godziny oraz Hero-400EC dedykowane niszczeniu fortyfikacji mogące operować o godzinę dłużej. Do tego dochodzi umieszczona na teleskopowym maszcie antena umożliwiająca kontrolę nad dronami do 40 km.

Z kolei maksymalna prędkość to 80 km/h na drodze oraz do 50 km/h w terenie i do tyłu. Robot może również pokonywać przeszkody o nachyleniu do 45 stopni oraz przeszkody wodne o głębokości do 1,5 m.