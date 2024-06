Bazy wojskowe i szkoły szpiegów. Tajne obiekty w Polsce widoczne jak na dłoni

Równie łatwo zapoznamy się z bazą lotniczą w Łasku , gdzie stacjonują polskie F-16. Hangary, drogi kołowania czy wieża kontrolna nie są żadnym sekretem – na zdjęciach satelitarnych z góry wszystko widać jak na dłoni. A co z radarem wczesnego ostrzegania w Przejmie Wielkiej w gminie Szypliszki? Tu również nikt niczego nie ukrywa. Widać go z publicznej drogi, a korzystając z usługi Google Earth możemy prześledzić przebieg ukrytej w lesie trasy dla personelu.

Radar wczesnego ostrzegania należący do natowskiej sieci Backbone we wsi Przejma Wielka

Ale czy faktycznie jest co ukrywać? MON już wiele lat temu upublicznił w swoim dzienniku urzędowym wykaz tzw. terenów zamkniętych, przedstawianych niekiedy w sensacyjnym tonie jako "tajne" bazy. Nie jest to precyzyjne określenie. To miejsca, do których – z różnych względów – osoby postronne nie mają dostępu, ale każdy może sprawdzić ich adres, numery działek czy obejrzeć zdjęcia satelitarne, lotnicze albo widok z poziomu ulicy.