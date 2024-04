Choć bawełna jest powszechnie kojarzona z branżą tekstylną, jest również – na równi z ropą naftową – paliwem wojny. To przede wszystkim z bawełny wytwarza się nitrocelulozę , która – znana także po nazwą bawełny strzelniczej – jest głównym składnikiem prochu bezdymnego.

Jeden nabój 5,45 × 39 mm powszechnie stosowany w karabinkach z rodziny AK – zawiera ok. 1,4 grama prochu. Czołgowy pocisk 120 mm ma już blisko 6,5 kg ładunku miotającego. W przypadku amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm , gdzie proch jest ładowany oddzielnie, jego masa może sięgać od kilku do kilkunastu kilogramów.

W praktyce każdy dzień wojny oznacza zużycie sięgające setek ton samego tylko prochu. Prokremlowski publicysta Roman Skomorochow ocenił zapotrzebowanie wojsk rosyjskich na ok. 300 ton dziennie i 10 tys. ton miesięcznie .

Nawet gdy przyjmiemy, że Ukraina nieco ostrożniej pozbywa się swoich zapasów amunicji, sam front pochłania miesięcznie od kilkunastu do 20 tys. ton prochu strzelniczego. Wojna na Wschodzie, choć góruje nad innymi konfliktami swoją skalą, nie jest przy tym jedyna – nakładają się na nią m.in. walki Izraela z Hamasem i nieodległy geograficznie konflikt międzynarodowej koalicji z Huti .

Doraźnym rozwiązaniem jest tworzenie – jak w przypadku dostaw dla Ukrainy – amunicyjnej koalicji , poszukującej na całym świecie możliwych do kupienia zapasów. Przez obie strony konfliktu naboje ściągane są z najodleglejszych zakątków świata, na czym swoją pozycję budują nawet tacy pariasi społeczności międzynarodowej, jak Korea Północna, urastająca do rangi cennego sojusznika Rosji .

Wszystko to sprowadza się do rozbudowy niezbędnej infrastruktury. Owszem, bez niej amunicja nie powstanie. Ale nie powstanie także bez nitrocelulozy wytwarzanej z surowca, którego produkcję kontrolują w większości kraje spoza szeroko rozumianego Zachodu.

Przypomina o tym niedawny wywiad, jakiego dla Financial Times udzielił prezes niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall Armin Papperger . Zauważył w nim, że 70 proc. europejskiego zapotrzebowania na bawełnę konieczną do produkcji prochu pokrywają Chiny.

Konieczność odwrotu od bawełny sygnalizuje m.in. Szwecja, gdzie koncern Saab rozważa długoterminową zmianę technologii , zmniejszającą uzależnienie produkcji zbrojeniowej od dostępności tego materiału. Wymaga to jednak czasu i przestawienia przemysłu na nowe źródła. Tymczasem amunicja potrzebna jest natychmiast.

Wolfram to dla Europy krytyczny surowiec. Wydobycie kontrolują Chiny, a transport Rosja

Prowadzi to do sytuacji, w której to nie brak pieniędzy, ani nawet mocy produkcyjnych (choć ich niedostatek także ma znaczenie), ale prozaiczny niedobór bawełny rzutuje na możliwość prowadzenia wojny.