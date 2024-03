Unijne pieniądze na amunicję nie dla Polski. Dostaniemy tylko 0,4 proc.

Zastrzyk gotówki ma – według Komisji Europejskiej – wspomóc europejskie koncerny zbrojeniowe i umożliwić im rozwinięcie produkcji amunicji . Ma to doprowadzić do sytuacji, gdy na koniec 2025 roku Europa będzie w stanie wytwarzać 2 mln pocisków artyleryjskich rocznie.

Kontrowersje budzi jednak podział środków, w wyniku którego wsparcie otrzyma tylko jedna polska firma. Europejska pomoc dla polskiego przemysłu zbrojeniowego ograniczy się do 0,4 proc. ogólnej puli , co przekłada się na 2,1 mln euro.

Wyższą półkę reprezentują pociski o zwiększonym zasięgu, jak M1711A1. Jest on osiągany poprzez gazogenerator – nie jest to napęd, ale moduł odpowiedzialny za wytwarzanie gazu, który redukuje zawirowania powstające za lecącym pociskiem. Przekłada się to na większy o ok. 25-30 proc. zasięg, który jednak jest okupiony nieco mniejszą masą ładunku wybuchowego.