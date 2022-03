B-21 Raider. Bombowiec przyszłości wkrótce odbędzie dziewiczy lot

Pierwszy B-21, który ma latać, jest w dużej mierze zmontowany i został przeniesiony do zakładu kalibracji, co jest jednym z ostatnich kroków przed uruchomieniem systemów i dokonaniem ostatecznych kontroli przed pierwszym lotem – przekazał magazynowi Air Force Randall Walden z Department of the Air Force Rapid Capabilities Office (DAF RCO). Ostateczna data lotu nie jest jeszcze znana.