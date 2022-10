Chiński NGAD. Pekin buduje samolot wielozadaniowy 6. generacji

Choć zaledwie kilka państw zbudowało dotychczas samoloty zaliczane do 5. generacji, prace nad ich następcami już trwają. Amerykanie inwestują w program NGAD, ale własnych ambicji w tym zakresie nie kryją również Chiny, na co zwraca uwagę generał Mark D. Kelly, szef Dowództwa Walki Powietrznej US Air Force.