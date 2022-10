Rosyjskie miasta zamknięte to relikt z czasów ZSRR. Przed laty taki status uzyskiwały wyjątkowe miejsca: osiedla, miasteczka czy całkiem spore ośrodki miejskie, zlokalizowane przy zakładach zbrojeniowych czy kompleksach badawczych, niekiedy wznoszone od podstaw na zupełnym odludziu.

Po upadku ZSRR Rosja utrzymała status miast zamkniętych dla 38 ośrodków. Zazwyczaj powód nie stanowił tajemnicy. Wiluczinsk to baza Floty Oceanu Spokojnego . Sołniecznyj – siedziba sztabu 62 Dywizji Rakietowej. W Siewiersku pracuje Kombinat 816 – zakład badający materiały promieniotwórcze.

Problem zaczyna się, gdy zechcemy sprawdzić, dlaczego miastem zamkniętym jest baszkirskie miasto Mieżgorie. Nie tylko nie wiadomo, dlaczego w 1995 roku otrzymało taki status, ale nawet jaki podmiot sprawuje nad nim kontrolę. To ośrodek naukowy, kosmiczny, czy może wojskowy? Tego również nie znajdziemy w oficjalnie udostępnionych dokumentach.

O jego istnieniu świat dowiedział się w połowie lat 90., kiedy Jamantau opisał New York Times, powołując się przy tym na dane zebrane przez CIA. Pod góra miał znajdować się gigantyczny schron, zdolny do zapewnienia przetrwania tysiącom ludzi w przypadku wojny atomowej .

Źródło zdjęć: © Lic. CC BY 3.0, Panoramio, tibas26

W tym celu wewnątrz górskiego masywu miał powstać podziemny obiekt o nieprawdopodobnej wręcz wielkości. To miejsce mogące ukryć nawet 60 tys. ludzi., przystosowane do długotrwałego odcięcia i dysponujące gigantycznymi zapasami wszystkiego, co niezbędne – od żywności i wody, po środki medyczne czy systemy łączności, pozwalające na zdalne zarządzanie krajem.