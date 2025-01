Rosjanie zbombardowani. Ukraina uderzyła potężną bronią z Europy

W sieci pojawiły się nagrania z Lgowa pokazujące pożar trafionego obiektu, a rosyjskie media donoszą o przynajmniej sześciu zabitych oraz 22 rannych żołnierzach. Wygląda, że celem był bunkier dowódczy dla kontrofensywy w obwodzie kurskim, ponieważ mało co może usprawiedliwiać fakt użycia przynajmniej sześciu bardzo cennych i nielicznych pocisków manewrujących Storm Shadow / SCALP.

Byłby to już drugi atak na bunkier dowodzenia w obwodzie kurskim. W ostatnim ataku mieli zginąć m.in. wysocy rangą oficerowie z Korei Północnej więc i tym razem mogło dojść do powtórki.

Pociski Storm Shadow — długie ramię Europy

Pociski te są wynikiem współpracy francusko-brytyjskiej z lat 90. XX wieku i są produkowane jako Storm Shadow w Wielkiej Brytanii oraz SCALP we Francji. Konstrukcyjnie są to pociski w technologi stealth dostosowane do wystrzeliwania z samolotów i cechujące się zasięgiem wynoszącym około 500 km lub 300 km dla klientów eksportowych co wynika z ograniczeń Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych.

Masa pocisków Storm Shadow / SCALP to 1,3 tony, z czego głowica BROACH zajmuje 450 kg. Z kolei reszta masy odnosi się głównie do silnika turboodrzutowego wraz z paliwem, co umożliwia osiągnięcie poddźwiękowej prędkości od 0,8 do 0,9 Mach.

Głowica BROACH jest wielofunkcyjna i zawiera dwa elementy: ładunek kumulacyjny służący do zniszczenia wierzchniej warstwy celu lub jego odsłonięcia z ziemi oraz właściwą głowicę penetrującą. Jest ona wyposażona w zapalnik Multi-Application Fuze Initiation System (MAFIS), który pozwala na opóźnienie detonacji do 240 milisekund. Pomimo swojej efektywności, rozwiązanie to jest mniej zaawansowane w porównaniu do TAURUS KEPD 350. Głowica SCALP / Storm Shadow działa w różnych trybach: eksplozji przy uderzeniu w cel,

detonacji w powietrzu, tworząc grad odłamków,

detonacji z opóźnieniem. Precyzja trafienia i siła rażenia są możliwe dzięki punktowej celności w każdych warunkach. Naprowadzanie tych pocisków bazuje nie tylko na systemie inercyjnym i satelitarnym, ale także na sensorze podczerwieni widzącym termiczny obraz celu (IIR). Ma on także możliwość skanowania rzeźby terenu i porównywania jej z wgraną mapą zapewniając dokładną nawigację nawet w warunkach silnego zakłócania GPS-u.

Aktualnie Ukraińcy stosują zmodyfikowane samoloty Su-24 w charakterze nosicieli tych pocisków, jednak w 2025 roku dołączyć mają do nich Mirage 2000 pochodzące z Francji. Pociski Storm Shadow / SCALP stanowią obecnie jedyny oręż Ukraińców przystosowany do niszczenia obiektów umocnionych pokroju bunkrów.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski