Rosjanie chcieli oszukać świat. Ekspert zabrał głos

Rosjanie ogłosili, że bombowiec Su-34 po raz pierwszy w warunkach bojowych wystrzelił rakietę Kindżał w kierunku Ukrainy. Ekspert lotniczy Kostantyn Krywolap w rozmowie z Telegrafem wyraził wątpliwości co do możliwości takiego działania. Zwrócił uwagę na rozmiary rakiety, które uniemożliwiają jej montaż na Su-34.

Krywolap podkreślił, że rakieta Kindżał ma średnicę 1,2 m, a przestrzeń między gondolami Su-34 wynosi około 2 m. Ekspert zauważa, że jest to zbyt mało, by pomieścić rakietę Kindżał. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż skrzydła Kindżała mogłyby zahaczać o ziemię, co czyni montaż niemożliwym.