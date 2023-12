MON z rekordowym zamówieniem. Amunicja do haubic Krab i K9 za 11 mld zł

Dlaczego? Polskie armatohaubice, dzięki zastosowaniu armaty kal. 155 mm o długości 52 kalibrów, są zdolne prowadzić ostrzał na dystans od 30 km do 60 km w zależności od zastosowanych pocisków. Teoretycznie mogą dodatkowo zwiększyć swoją skuteczność przy zastosowaniu inteligentnych pocisków .

Nowe zamówienie na amunicję do haubic Krab i K9 posłuży jednak nie Ukraińcom a polskiemu wojsku. Umowa na 11 mld złotych jest konsekwencją negocjacji prowadzonych jeszcze w czerwcu br., które zakładały dostarczenie Wojsku Polskiemu do roku 2029 do miliona sztuk amunicji różnych typów i kalibrów. Na podstawie piątkowej umowy ma zostać dostarczone 300 tys. sztuk amunicji arteryjnej kal. 155 mm w ciągu najbliższych 6 lat.