Amerykanie wydali zgodę. Finlandia zmodernizuje swoje "HIMARS-y"

Systemy M270 MLRS to wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych typu ziemia-ziema kal. 227 mm osadzone na podwoziu gąsienicowym zaprojektowane w latach 80. XX wieku. Pierwotnie wykorzystywały one pociski z głowicami kasetowymi , ale z czasem ze względu na kontrowersje związane z tym rodzajem amunicji opracowano precyzyjne pociski z rodziny GMLRS.

Co do dostępnych środków rażenia fińskie zestawy M270A2 zyskają dostęp do rakiet M31A1/2 z głowicą typu unitary, czyli standardową odłamkowo-burzącą o masie 90 kg lub M30A1 z głowicą Alternative Warhead dosłownie zasypujące wszystko gradem wolframowych kulek przebijających sporą część kamizelek kuloodpornych. Zasięg tych pocisków to około 80 km, a dostępne są też rakiety GMLRS-ER o zasięgu zwiększonym do 150 km.