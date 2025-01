Nie przekażą broni Ukrainie. Nie chcą psuć relacji z Rosją

"Jeśli chodzi o kwestię wsparcia, Izrael nie udziela Ukrainie wsparcia wojskowego. Z różnych powodów, ale główne względy to niechęć do zakłócania naszych kontaktów z Rosją i niechęć do narażania naszego bezpieczeństwa, ponieważ rozumiemy, że może to prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji dla bezpieczeństwa Izraela" - powiedział Brodski w rozmowie z portalem Radia Swoboda.