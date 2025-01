28 stycznia 2025 roku samolot testowy Boom Supersonic XB-1 osiągnął rekordową prędkość 1,13 Mach podczas lotu nad pustynią Mojave w Kalifornii. To czyni go pierwszą cywilną maszyną, która pokonała barierę dźwiękową. Lot obserwowały tysiące.

Zaledwie 12 minut lotu wystarczyło, by pilotowi XB-1 Boom Supersonic udało się po raz pierwszy przekroczyć prędkość 1,13 Macha. Podczas 30-minutowego lotu dwa razy uzyskał podobną prędkość. To osiągnięcie przybliża nas do nowej ery szybszych i bardziej efektywnych podróży lotniczych, kontynuując dziedzictwo Concorde'a (latającego z prędkością 2 Mach) w nowoczesnym wydaniu.

XB-1 Boom Supersonic leciał ponad 1200 km na godz.









[1/5] Samolot BoomSupersonic XB-1 osiągnął rekordową prędkość 1,1 Mach Źródło zdjęć: © Boom Supersonic

By przekroczyć barierę dźwiękową pilot wzniósł się na wysokość 35 tysięcy stóp (ponad 10 tysięcy km). Na tej wysokości prędkość dźwięku wynosi około 295 m/s (ze względu na niższą temperaturę powietrza), więc rekordowe 1,13 Macha, z jaką leciał pilot XB-1 Boom Supersonic to zawrotne 1200,06 km/h. To pierwszy przypadek, gdy prywatnie opracowany cywilny odrzutowiec osiągnął prędkość naddźwiękową, co stanowi znaczący krok w kierunku przywrócenia komercyjnych podróży naddźwiękowych po wycofaniu legendarnego Concorde'a w 2003 roku. By zdać dzisiejszy test Boom Supersonic włożył ponad dziesięć lat pracy, co jak widać się opłaciło.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Supersoniczny samolot nowej generacji pilotował Tristian Branderburg "Geppetto". Naddźwiękowy lot testowy XB-1 w czasie rzeczywistym obserwowały tysiące, dzięki transmisji w serwisie Youtube. Komentatorzy podkreślali, że ten pilot ma ogromne doświadczenie w podobnych lotach i spędził w powietrzu setki, jak nie tysiące godzin. W komentarzach relacji na żywo przewijały się porównania dzisiejszego wyczynu pilota XB-1 Boom Supersonic do naddźwiękowych lotów, które oglądaliśmy w wykonaniu Toma Cruise’a w filmie "Top Gun Maverick".

Nowa era lotnictwa? Czas na naddźwiękowe samoloty pasażerskie

Samolot XB-1 Boom Supersonic przełamał barierę dźwiękową © Boom Supersonic

XB-1 to dopiero początek marzeń o komercyjnych supersonicznych podróżach lotniczych. Jest to prototyp, który wesprze projektowanie samolotu Overture. Ten z kolei ma się stać ekologiczną alternatywą dla Concorde’a.

Boom Supersonic Overture to planowany samolot pasażerski, który ma przewozić od 64 do 80 pasażerów i latać z prędkością przelotową ok. 2 Macha, skracając czas podróży na wybranych trasach o połowę. Jego projekt jest na wczesnym etapie rozwoju - firma planuje wprowadzenie Overture do użytku komercyjnego do 2029 roku. Po ostatnich sukcesach niektóre linie lotnicze m.in. United, American czy Japan Airlines zainteresowały się planami firmy i prowadzą rozmowy na temat pozyskania takich maszyn na własny użytek.

Amanda Grzmiel, dziennikarka Wirtualnej Polski