Rosjanie zestrzelili ukraińskie pociski. Wpadli w pułapkę

Rosyjskie chwalenie się zestrzeleniem MALD-ów pokazuje, że spełniły swoją rolę i być może dzięki nim atakowany obiekt został trafiony. Pociski ADM‑160B MALD to zaawansowane wabiki mające odciągać uwagę systemów przeciwlotniczych od właściwych celów.

Prace wkrótce wznowił koncern RTX (wcześniej Raytheon), co doprowadziło do stworzenia zmodernizowanego pocisku ADM-160B MALD, który w 2009 roku wszedł do użycia w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF). ADM-160B, zamiast klasycznej głowicy bojowej, został wyposażony elektronikę symulującą sygnaturę radarową i sygnałową charakterystyczną dla określonych modeli samolotów.