Podwodny wulkan. Erupcja jest nieunikniona

Struktura tarczowa wulkanu wskazuje, że erupcja nie będzie dramatyczna, a lawa wypłynie na powierzchnię, tworząc nową podłogę oceaniczną. Ostatnie takie przypadki miały miejsce w 1998, 2011 i 2015 r. Obecnie wulkan osiągnął ten sam krytyczny poziom, co przed ostatnią erupcją. Obecnie osiągnięty poziom podobny jest do tego sprzed ostatniej erupcji, co pozwala przypuszczać, że podobne wydarzenie może nastąpić w najbliższym czasie. Podczas erupcji magma rozlewa się po powierzchni tworząc nowe fragmenty dna morskiego. Dzięki temu zjawisku unikniemy niebezpieczeństw związanych z powstawaniem tsunami, co jest dobrą wiadomością dla otaczających terenów.