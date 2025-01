Nie tylko ocieplenie klimatu. Ocean wpływa na topnienie lodowców

Katastrofa klimatyczna postępuje, a jej skutki odczuwać będziemy przez najbliższe lata. Jedną z konsekwencji tego procesu jest podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Naukowcy jednak poczynili postępy w zrozumieniu tzw. warstwy granicznej lodu i oceanu. Na obrzeżach pokrywy lodowej lodowce wpływają do Oceanu Południowego, tworząc pływające półki lodowe, które stabilizują pokrywę. Ocean topi dolne warstwy co prowadzi do ich topnienia i cofania się, podnosząc poziom mórz.