Mieszkańcy regionu kurskiego zwracali w rozmowie z dziennikarzem portalu Unian przede wszystkim na zmasowane ataki, do których Rosjanie wykorzystują bomby z rodziny KAB. To broń, która przez analityków była określana mianem "cudownej broni" .

Celność tych bomb wynosi do 7 m, co pozwala na ich użycie w skomplikowanych warunkach terenowych. Bomby te mogą być zrzucane z samolotów takich jak Su-24 lub MiG-27. Po namierzeniu cel zostaje zidentyfikowany, co umożliwia zrzut bomby z wyskości od 500 do 5000 metrów przy prędkości od 550 do 1100 km/h. Resztą procesu kieruje zaawansowana elektronika bomby, co pozwala pilotowi na tzw. "zrzuć i zapomnij" o dalszej konieczności kontroli jej lotu.