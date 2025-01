Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Rosyjski myśliwiec Su-75 Checkmate, opracowywany przez firmę Suchoj, osiągnął kluczowy etap rozwoju. Jak poinformował Siergiej Korotkow, główny projektant i zastępca dyrektora UAC, myśliwiec jest na etapie gotowości produkcyjnej. Oznacza to, że projekt przeszedł do fazy finalnych testów i przygotowań do produkcji seryjnej.