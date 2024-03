Abramsy ruszyły do walki. Brygada z amerykańskim sprzętem pod Awdijiwką

W rejonie Awdijiwki filarem ukraińskiej obrony jest 47 Brygada Zmechanizowana "Magura". To jednostka wyposażona obecnie w znaczną liczbę amerykańskich wozów bojowych. Do walki z nimi Rosjanie wyznaczyli specjalne grupy "łowców czołgów", uzbrojone w kierowane pociski przeciwpancerne 9M133 Kornet. Co wiemy o tej broni?