Szwedzkie złoto trafione. Kolejna strata Stridsvagn 122 w Ukrainie

Dostosowując Leoparda do swoich potrzeb, Szwedzi między innymi wzmocnili strop w wieży i wymienili przyrząd obserwacyjny kierowcy, na taki własnej produkcji. Zabezpieczono też dodatkowo zbiorniki paliwa i zastosowano systemy odcinające dopływ powietrza do silnika w przypadku wykrycia niepożądanych substancji (co zabezpiecza na przykład przed uszkodzeniem silnika w wypadku ataku chłodnicy koktajlem Mołotowa). Szwedzi niedawno ogłosili, że konstrukcja będzie w niebawem poddawana dalszej modernizacji. Eksperci oceniają Strv.122 jako najlepsze i najbardziej opancerzone czołgi spośród wszystkich, jakie trafiły do Ukrainy.