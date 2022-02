Kornet to nazwa przeciwpancernego pocisku rakietowego kierowanego laserowo. Jak informuje agencja TASS, trwają właśnie próby ogniowe wyrzutni w wersji D-1 montowanej na wozie bojowym sił powietrznodesantowych BMD-4M. Pocisk jest przeznaczony do niszczenia czołgów i innych celów opancerzonych, w tym pojazdów wyposażonych w nowoczesne środki ochrony.

"Kornet-D" może również trafiać w cele powietrzne. Maksymalny zasięg ognia kompleksu xostał zwiększony do z 5,5 km do 10 km. Kompleks może prowadzić ogień w trybie automatycznym oraz razić dwa cele jednocześnie. "Kornet-D1" został opracowany z myślą o rosyjskich siłach powietrznych.

Dmitrij Litowkin, ekspert ds. wojskowości i redaktor naczelny rosyjskiego magazynu "Niezależny Przegląd Wojskowy" twierdzi, że Kornety są w stanie przebić się przez każdy pancerz. – Co ważne, pocisk ma głowicę wysokowybuchową z ładunkiem tandemowym. Oznacza to, że podczas ataku eksplodują dwa ładunki. Pierwszy, ołowiany, usuwa reaktywny pancerz pojazdu, podczas gdy drugi bezpośrednio go niszczy – powiedział Litowkin w rozmowie z TASS.