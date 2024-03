Zupełnie nieudane natarcie Rosjan. Stracili tony sprzętu

Widać, że Ukraińcom udało zniszczyć się tutaj ok. 10 rosyjskich wozów bojowych, w większości BTR-82. Poza tym wyeliminowali z dalszego udziału w walkach czołg T-90M, co jest dla Rosjan bolesne nie tylko z taktycznego i finansowego, ale również z wizerunkowego punktu widzenia. W lutym br. Władimir Putin odwiedził jeden z rosyjskich zakładów zbrojeniowych, gdzie mocno komplementował czołgi z rodziny T-90. Nazwał je "najlepszymi czołgami na świecie" .

Pierwsze czołgi T-90 zaczęto produkować w 1992 r. T-90M to najnowszy i najcenniejszy wariant wprowadzony do służby dopiero w 2021 r. Szacuje się, że jeden egzemplarz tego czołgu kosztuje ok. 4,5 mln dolarów. To właśnie on jest określany "dumą Putina". Rosyjski prezydent swojego czasu podziwiał jeden prototypów i już wtedy mocno zachwalał możliwości tej maszyny.