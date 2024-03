Panika wśród Rosjan. Przemieszczają cenny sprzęt pod rafinerie

W codziennej aktualizacji wywiadowczej Brytyjczycy powołują się na przedstawiciela ukraińskiego wywiadu. Ujawnił on, że przeprowadzono już kilkanaście skutecznych ataków na rosyjskie rafinerie. Jak informowaliśmy na łamach Wp Tech, niektóre cele są oddalone od linii frontu o nawet 900 km, ale Ukraińcy są w stanie razić je przy pomocy dronów . Dysponują bezzałogowcami o zasięgu do 1000 km.

Z informacji, jakimi dysponuje brytyjskie ministerstwo obrony wynika, że Rosjanie postanowili wykorzystywać do tego celu systemy Pancyr S1. To jeden z najnowocześniejszych sprzętów w arsenale Rosjan. Jest przez nich uważany za jeden z najlepszych na świecie w swojej kategorii i wykorzystywany m.in. do ochrony Moskwy czy rezydencji Władimira Putina w Soczi.