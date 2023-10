Zimą się zacznie. Ukraińcy boją się planów Rosjan

Iran dostarcza Rosji dwie wersje swoich dronów - Shahed-131 oraz Shahed-136. Mają podobne konstrukcje, ale różnią się wielkością i osiągami. Shahed-131 ma zasięg do ok. 900 km, Shahed-136 może przelecieć nawet 2 tys. km. Zdecydowanie częściej wykorzystywany jest jest Shahed-136, który cechuje się też większą siłą rażenia. Przenosi głowicę bojową ważącą nawet 40 kg i rozpędza się do ok. 190 km/h.