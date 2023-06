To "zabójcy dronów". Ukraińcy pokazali nagranie

Do Ukrainy trafiły w ostatnim czasie systemy przeciwlotnicze "Viktor". Teraz w sieci opublikowano nagranie pokazujące treningi z wykorzystaniem tych jednostek, dzięki którym możemy przyjrzeć im się nieco bliżej.

Warto przypomnieć, że łącznie do naszego wschodniego sąsiada wysłano 115 egzemplarzy tej broni. Aż 100 z nich to wsparcie, jakiego udzielił rząd Holandii. Pozostałe 15 sfinansowali obywatele w ramach czeskiej zbiórki "Prezent dla Putina". To inicjatywa, dzięki której na front trafił też inny sprzęt, m.in. wyrzutnia RM-70 oraz zapas 365 rakiet.

Ćwiczenia z wykorzystaniem MR-2 Viktor

MR-2 Viktor – czeski zabójca dronów

"Viktor" to systemy przeciwlotnicze, które na tle wielu innych tego typu jednostek wyróżniają się mobilnością, a do tego są łatwe w utrzymaniu. To pokłosie m.in., faktu, że zbudowano je na podwoziu (odpowiednio wzmocnionym) popularnego samochodu terenowego Toyota Land Cruiser.

Główna modyfikacja sprawiająca, że zamiast samochodu mamy do czynienia z bronią to zamontowanie na tyle podwójnego karabinu maszynowego KPWT kal. 14,5 mm. Dzięki szybkostrzelności ok. 600 pocisków na minutę oraz celownikowi termicznemu i kolimatorowi Ukraińcy, jak sami mówią, zyskali bardzo cenne jednostki pozwalające skutecznie zwalczać wybrane cele powietrzne Rosjan. Często określają MR-2 Viktor mianem "zabójcy dronów".

Jakie cele może zwalczać czeski Viktor?

Głównym zadaniem MR-2 Viktor jest zwalczanie UAV (bezzałogowych statków powietrznych). Dla Ukraińców wsparcie tymi wydawałoby się nieskomplikowanymi systemami przeciwlotniczymi okazuje się bardzo cenne, ponieważ dobrze radzą sobie w starciach np. ze Shahed.

To tanie irańskie drony, które Rosjanie wykorzystując w Ukrainie na duża skalę, głównie jako narzędzia terroru. To małe drony, które są wysyłane często na obiekty infrastruktury krytycznej oraz zwykłych mieszkańców. W ten sposób najeźdźcy zmuszają Ukraińców do wykorzystywania zaawansowanych systemów przeciwko tanim dronom. MR-2 Viktor przynajmniej w jakimś stopniu rozwiązuje ten problem.

Ujmując możliwości MR-2 "Viktor" bardziej techniczne, to system pozwalający na eliminowanie celów znajdujących się w odległości do ok. 2,2 km. Chodzi nie tylko o drony, mogą być nimi również niskolotne śmigłowce lub samoloty, ale także słabiej opancerzone cele naziemne. Oczywiście jest to także ogromne zagrożenie na siły żywej wroga.

Systemy przeciwlotnicze MR-2 Viktor są montowane w zakładzie czeskiej firmy Excalibur Army. W planach jest ich dalszy rozwój i zwiększenie możliwości bojowych poprzez dodanie m.in. radarów wykrywających cele.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski