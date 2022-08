Zestaw Vampire zmieni ukraińskie pick-upy w wyrzutnie rakiet

Kluczowym atutem Vampire’a jest fakt, że cały system mieści się na palecie transportowej. Dzięki temu w zwykłym warsztacie, garażu czy polowych warunkach dwie osoby, mając do dyspozycji tylko podstawowe narzędzia, potrzebują zaledwie dwóch godzin, aby zamontować go np. na "pace" pick-upa.

Co istotne, w porównaniu np. z pociskami przeciwlotniczymi, jest to rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie porównywalnego efektu za ok. 1/3 ceny, co pozwala na tanie niszczenie mniej wymagających celów powietrznych, jak np. bezzałogowce.