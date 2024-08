Zdjęcie mówi wszystko. Potwierdza się bolesna strata Rosjan

Tu-22M3 mierzy 42,5 m długości oraz 34,3 m rozpiętości skrzydeł. To bombowiec średniego zasięgu (do ok. 7 tys. km), który jest w stanie osiągać prędkość do 2,3 tys. km/h i operować na pułapie nawet 18 tys. m. Został opracowany na przełomie lat 60. i 70. zeszłego wieku.

Tu-22M3 są wykorzystywane podczas zmasowanych ataków na Ukrainę. Każdy tego typu bombowiec może przenosić nawet 24 t uzbrojenia. Zostały one przystosowane m.in. do pocisków manewrujących Ch-47M2 Kindżał o zasięgu do 2 tys. km, a także do pocisków Raduga Ch-22, przed którymi Ukraińcom, co sami przyznają, trudno się bronić. Raduga Ch-22 to pocisk mierzący ponad 11 m długości, który przenosi głowicę bojową o masie nawet 900 kg na odległość do maksymalnie ok. 500 km.