Zatopienie statku szpitalnego Armenia. U wybrzeża Krymu zginęły tysiące ludzi

Dwupokładowy statek miał 112 metrów długości, wypierał 5770 ton i mógł zabrać do 980 pasażerów, obsługiwanych przez 96-osobową załogę. Mimo swojego rozmiaru statek miał stosunkowo niewielkie zanurzenie – 5,5 metra – co miało ułatwiać żeglugę w pobliżu wybrzeży Morza Czarnego. Wojenne potrzeby sprawiły, że Armenia została przekwalifikowana na statek szpitalny .

Przeładowany statek wyruszył z Sewastopola nocą, ale w drodze do docelowego portu – Tuapse – musiał zabrać pasażerów także z Jałty. Na domiar złego Armenia czekała tam na eskortę w postaci dwóch niewielkich okrętów i - prawdopodobnie - dwóch samolotów myśliwskich, przez co w niebezpieczny rejs przez Morze Czarne wyruszyła dopiero nad ranem. Kolejne godziny miały pokazać, jak tragiczna w skutkach była ta decyzja.

Ten, który kierował się w stronę Armenii, przenosił pod kadłubem dwie torpedy – najprawdopodobniej nowoprzyjęte do służby F5b. Torpeda ta przy masie ok. 760 kg przenosiła aż 200 kg materiału wybuchowego.

Była też bardzo szybka – rozwijała w wodzie do 45 węzłów, jednak szybkość okupiona była małym zasięgiem, który nie przekraczał 3 mil morskich (ok 5 km). Zmuszało to załogę samolotu do wykonania ataku z bliska, co w przypadku silnie uzbrojonych okrętów zwiększało ryzyko zestrzelenia.