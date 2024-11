Zaatakowali Rosję. Nagranie prezentuje potencjał Ukrainy

Możliwość użycia przez ukraińskie wojska pocisków takich jak Storm Shadow czy ATACMS do ataku celów na terytorium Rosji pojawiła się w drugiej połowie listopada 2024 r. Choć brzmi to jak przełom w działaniach wojennych, eksperci twierdzą, że udzielona przez sojuszników Ukrainy zgoda nie zmieni sytuacji operacyjnej na froncie.

- Zgoda na użycie pocisków ATACMS czy Storm Shadow na terytorium Rosji absolutnie nie zmienia sytuacji operacyjnej na froncie. Zasięg pocisków ATACMS to maksymalnie 300 km, a już teraz Ukraińcy atakują rosyjskie terytorium przy użyciu bezzałogowców na odległościach przekraczających 1000 km. To tak naprawdę bardziej kwestia polityczna, aniżeli wojskowa - powiedział w rozmowie z WP Tech kmdr por. rez. Wiesław Goździewicz.

Pociski Storm Shadow należą do kategorii "fire and forget". Oznacza to, że są one programowane przed wystrzeleniem, a potem nie można ich już kontrolować. Jest to broń o niskiej wykrywalności i zasięgu między 300 a 500 km w zależności od wersji. Pociski poruszają się na wysokości między 40 a 150 m i są w stanie trafić w cel z błędem trafienia szacowanym na poziomie 1-3 m.