Wyjątkowo cenne łupy Rosjan. Zdobyli najlepsze wozy Ukraińców

Obydwie strony trwającego konfliktu poniosły ogromne straty na kierunku Awdijiwki. Do pomocy w zaciekłych walkach ściągano najcenniejszy i najsilniejszy sprzęt. Ukraińskie posiłki obejmowały m.in. czołgi Leopard różnych typów i bojowe wozy piechoty M2 Bradley . Z doniesień publikowanych w mediach społecznościowych wynikało, że wycofujące się ukraińskie oddziały były niekiedy zmuszone do porzucania sprzętu.

Tego typu sytuacja zazwyczaj niesie za sobą kilka konsekwencji. Przejęcie sprzętu wroga uszczupla jego stan posiadania. Poza tym zdobyte maszyny mogą zostać poddane oględzinom ekspertów, na bazie których da się wyciągnąć wnioski i np. opracować skuteczniejsze metody do dalszych walk. Do tego mogą zostać wykorzystane na nagraniu jednostki. Gdyby były w pełni sprawne być może zostałyby włączone do wojny, ale już po stronie Rosjan.

Zachodzi sprzęt wciąż ma przez Rosjanami wiele sekretów. Zwłaszcza ten najnowszy, do których zaliczają się czołgi Leopard 2A6. To niemieckie konstrukcje z początku XXI wieku, które opracowano jako odpowiedź rosyjskie czołgi z rodziny T-90. Względem starszych Leopardów mają nie tylko lepszy pancerz, ale też m.in. dłuższą armatę Rheinmetall Rh-120 L/55. Leopard 2A6 rozpędza się do ok. 75 km/h.