Wóz, który ratuje życie Ukraińców. Pokazali, jak spisuje się na froncie

Nagranie opublikowane przez użytkownika @astraiaintel na platformie X prezentuje działania 47. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej walczącej z wojskami Rosji. Widoczny na filmie M2 Bradley to sprzęt, który zasłynął jako jeden z ważniejszych wozów na froncie, a Rosjanie boją się go jak ognia.

Bradley waży ok. 25 t i jego podstawowe uzbrojenie to armata kal. 25 mm M242 Bushmaster i karabin maszynowy kal. 7,62 mm. Za napęd odpowiada z kolei jednostka napędowa Cummins VTA-903T, która rozpędza wóz do prędkości niemal 70 km/h. Silnik generuje ok. 600 KM mocy, co znacznie wpływa na jego mobilność.