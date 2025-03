Wycofują się z F‑35. Europejskie mocarstwo oferuje rozwiązanie

Francuska firma Dassault Aviation jest gotowa zaoferować swoje myśliwce Rafale państwom, które wstrzymały zakup F-35A . Jak stwierdził w wywiadzie dla Le Journal du Dimanche dyrektor generalny Dassault Aviation Éric Trappier wyraził gotowość do współpracy z państwami, które zrezygnowały z amerykańskich maszyn.

Trappier zaznaczył, że choć Portugalia jeszcze nie zwróciła się do Francji w sprawie zakupu, to możliwe, że taki wniosek pojawi się w najbliższych tygodniach lub miesiącach. "Chcemy zaoferować nasze samoloty Portugalii, która jako członek UE i NATO będzie miała podobne możliwości operacyjne jak my w ramach Sojuszu".